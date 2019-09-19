Работодателям помогут тестировать соискателей

Портал Роструда «Работа в России » запустил сервис удаленного тестирования кандидатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новая услуга позволит работодателям дополнять опубликованную вакансию тестовыми вопросами, чтобы лучше оценить соискателей.

Список вопросов к кандидату может быть не только универсальным, но и индивидуальным, когда речь идет о соискателях разных специальностей. Правильность ответов будет оцениваться автоматически.

В настоящее время на портале Роструда размещено более 1,5 миллиона вакансий и порядка 950 тысяч резюме. Появление нового сервиса на портале соответствует целям нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.