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Россияне предпочли велосипед автомобилю 

360tv.ru 39 минут назад
Россияне пересаживаются с авто на велосипеды
Фото: 360tv.ru
Цены на бензин вынудили россиян реже пользоваться автомобилем. В качестве альтернативного способа передвижения жители страны предпочли бы велосипед или электрокар.
Возможные причины отказа от частого использования машины выяснил в ходе опроса Всероссийский центр исследования общественного мнения. Его результаты опубликовало РИА «Новости».
На первом месте как раз оказалась стоимость топлива — 47% респондентов упомянули ее как повод не ездить на авто слишком часто. Дорогое обслуживание транспортного средства, его страхование и налоги указали 16% россиян. Еще 15% считают, что отказ от поездок происходит из-за финансовых трудностей и попыток экономить. Среди причин более редкой эксплуатации автомобиля 14% назвали загруженность дорог, 8% — заботу об окружающей среде, 7% — плохое состояние дорог.
При этом пересесть на велосипеды готовы 43% владельцев авто. Предпочтение этому виду транспорта чаще отдают люди в возрасте от 25 до 34 лет — таких набралось 44%. Среди россиян 35-44-летнего возраста в пользу велосипедов высказались 56%.
Пользоваться автомобилем с электрическим двигателем вместо бензинового не против 33% опрошенных. Электрокары стали популярным ответом среди молодых людей 18-25 лет. О них упомянули 51% россиян этого возраста.
Альтернативой машине также могут стать электромопед или электроскутер, ездить на которых изъявили желание 10% участников опроса. На электросамокат пал выбор 9%, а на электровелосипед — 6% респондентов.
Каждый пятый россиянин, который водит машину (22%) признался, что использовать авто может реже. Столько же не могут отказаться сесть за руль, поскольку «кормят семью» при помощи машины.
Вынуждены водить те, кто отвозит детей в школу, сад или на секции — таких 14%. Еще 13% россиян используют личный автотранспорт, поскольку далеко работают. В магазин и по личным делам на нем ездят 9%. Комфорт и экономию времени назвали 8%.
ВЦИОМ провел свой опрос 17 сентября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей РФ в возрасте от 18 лет.
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Комментарии
Общество , Социология , ВЦИОМ , РИА Новости
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