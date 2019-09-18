Россию признали страной для грустных

В зону субъективного неблагополучия, то есть на основании ощущения опрошенных, попадают 41 процент россиян, причем две трети из них не верят в свои силы. Такие данные содержатся в свежем исследовании «Зоны субъективного благополучия и неблагополучия в российском обществе», пишет «Коммерсантъ».

К благополучным себя отнесли 24 процента тех, кто принял участие в исследовании. Остальные 35 процентов не знают, как себя описать, и занимают промежуточное положение.

Как рассказала автор исследования, заведующая Центром стратификационных исследований Высшей школы экономики Светлана Мареева , до 2014 года в стране наблюдалась позитивная динамика почти по всем позициям, что отражают как материальные, так и нематериальные аспекты жизни. Сейчас показатели снизились до уровня 2011 года.

В исследовании учитывается уровень дохода, качество питания и жилья, возможность одеться и провести досуг, получить образование и медицинское обслуживание, самореализоваться, наладить социальные связи и воспользоваться политическими свободами.

В настоящее время благополучным себя считает в основном городской «средний класс», а неблагополучными — жители сельской местности, граждане старшего возраста и работники, занятые физическим трудом.

По словам Мареевой, зона неблагополучия связана с объективными основаниями — невозможностью найти работу и получить лечение, а также низкими доходами. Большинство из неблагополучных, 65 процентов, уверены, что выйти из трудной ситуации они смогут только с помощью государства, и ждут от властей в первую очередь решения проблем справедливой оплаты труда и медицинской помощи, а также материальной помощи и трудоустройства.