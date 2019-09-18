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Дочь рассказала о состоянии Якубовича 

Рамблер 24 минуты назад
Дочь рассказала о состоянии Якубовича
Фото: ТАСС
Со здоровьем Леонида Якубовича, получившего травму на отдыхе в Черногории, уже все в порядке. Об этом заявила «СтарХит» дочь популярного телеведущего Варвара Якубович.
Ранее стало известно, что Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. По словам его представителя, ведущий «Поля чудес» получил травму в бассейне отеля.
«Уже даже на отдых нельзя их вдвоем с мамой отправить. Знаете, как в «Бриллиантовой руке», «споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся — гипс». Понятия не имею, как так надо было вылезать из бассейна, чтобы чуть ногу себе не сломать. Уметь надо, видимо, у нас это семейное. Сейчас у него все в порядке, не волнуйтесь», — заявила Варвара Якубович.
Дочь телеведущего также отметила, что у нее иногда возникают конфликты с знаменитым отцом, однако «вопросы получается урегулировать мирным путем».
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Общество , Леонид Якубович , StarHit , Черногория
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