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Адвокат Кучерена заявил, что будет защищать Устинова 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Кучерена будет защищать Устинова
Фото: ТАСС
Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что станет защищать актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
"Я получил письмо народного артиста России Константина Райкина и руководителя театральной школы с просьбой стать защитником Устинова. Я дал свое согласие. Сейчас я изучу материалы уголовного дела и буду готовиться к заседанию по апелляционной жалобе", — сказал Кучерена ТАСС.
Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). В поддержку осужденного ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, в которой учился Устинов, а также актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.
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Общество , Максим Виторган , Александр Паль , Константин Райкин , Никита Ефремов , Анатолий Кучерена , Максим Галкин , ИТАР-ТАСС , Москва
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