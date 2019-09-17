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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Фото: ТАСС
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года. Обращение опубликовано на сайте издания «Правмир».
Представители РПЦ считают, что необходимо пересмотреть судебные решения, вынесенные участникам митингов. По их мнению, демонстранты получили более суровые приговоры, чем обвиняемые в совершении более тяжких преступлений. Священники подчеркнули, что наказание быть соразмерно нарушению закона.
«Мы категорически выступаем против любого проявления насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти, обязанность которых — обеспечивать безопасность граждан, включая самих демонстрантов», — сказано в обращении.
Священники выразили обеспокоенность из-за того, что вынесенные приговоры больше похожи на запугивание граждан, чем на справедливое судебное решение. Они призвали представителей российской судебной системы и работников силовых структур проводить разбирательства справедливо и не использовать репрессивные меры.
16 сентября актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за сопротивление при задержании на несанкционированной акции в центре столицы, из-за чего сотрудник правоохранительных органов получил вывих плеча. Ранее суды Москвы приговорили к реальным срокам еще пятерых участников несогласованных митингов.
В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.
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Общество , Мосгордума , РПЦ , МВД , ФСИН , Москва
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