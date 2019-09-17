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За Кокшеновым после инсульта ухаживают две жены 

Рамблер 1 час назад
За Кокшеновым после инсульта ухаживают две жены
Фото: ТАСС
Артист Михаил Кокшенов, перенеся два инсульта, сегодня находится под наблюдением нынешней жены и бывшей супруги, сообщает «Комсомольская правда». Женщины подружились, ухаживая за любимым человеком.
По данным издания, актёр перенёс инсульты в 2017 году. Сегодня Кокшенов до сих пор проходит дорогостоящее лечение. При этом артисту необходим постоянный уход. За 83-летним актёром сегодня присматривает сиделка Феруза, которая заявила, что за здоровьем артиста следят жена Наталья Лепехина и бывшая супруга Елена Кокшенова.
«Наталья Васильевна несколько раз в день звонит по видеосвязи. Она все оплачивает, на цены не смотрит. У нее производство во Владимире, там и живет. Лена к нам два-три раза в неделю приезжает. Они же вместе прожили больше двадцати счастливых лет», — заявила Феруза.
По словам сиделки, Кокшенов чувствует себя удовлетворительно, каждый день выходит на улицу, гуляет. Однако актёр чувствует себя неспокойно из-за проблем в отношениях с первой женой Ниной и дочкой.
«Дочка рассказывает в интервью, что они с мамой за Кокшеновым ухаживают. Но я их ни разу не видела», — подчеркнула Феруза.
Сиделка отметила, что артист тем не менее не чувствует себя покинутым и забытым, поскольку его часто навещают друзья и коллеги.
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Общество , Михаил Кокшенов , Комсомольская правда
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