Участницу «Прямой линии» проверили на «ложный донос»

Подозревали в ложном доносе: участница прямой линии с Путиным рассказала о проведённой в отношении неё проверке

Жительница Красноярска , которая в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожаловалась на отсутствие достаточного количества школ и детсадов в своём микрорайоне, заявила, что региональный СК провёл в отношении неё проверку. По словам Ксении Бессоновой, её подозревали в ложном доносе, однако было принято решение не возбуждать дело. Следственный комитет также изучил ситуацию в микрорайоне Солнечный, но и в этом случае не выявил нарушений. По словам юристов, действия СК в отношении женщины, вероятнее всего, были стандартной процедурой. Однако специалисты не исключили, что должностные лица могли инициировать контрпроверку «в отместку».

Жительницу Красноярска Ксению Бессонову заподозрили в «ложном доносе» после того, как она задала вопрос президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии в июне 2019 года. Об этом сообщила на своей странице в соцсети, а затем подтвердила RT и в личной беседе сама Бессонова. Её обращение касалось инфраструктуры микрорайона Солнечный в Красноярске — Бессонова говорила о нехватке детских садов и школ, а также об отсутствии парковых зон. О результатах последовавшей после её обращения проверки СК женщина узнала 13 сентября.

«Следственный комитет на уровне края посчитал, что никаких нарушений нет, и отказал в возбуждении уголовного дела. Но я также узнала, что было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении меня по ст. 306 УК РФ (ложный донос). То есть в отношении меня, оказывается, также провели проверку. Я сначала даже не поняла, как такое произошло», — рассказала RT Ксения.

Она подчеркнула, что собирается обжаловать результаты проверки Следственного комитета в отношении городской администрации и застройщиков в микрорайоне Солнечный.

«Я не имею права разглашать, что конкретно написано в уведомлении о результатах проверки, но, по моему мнению, следствие вообще не вникало в суть проблемы», — пояснила женщина.

Попытка перестраховаться

Новость о том, что в отношении Ксении Бессоновой проводилась проверка о «ложном доносе» после её жалобы президенту в ходе прямой линии, вызвала резонанс в СМИ и соцсетях. Адвокаты отмечают, что практика таких «контрпроверок» существует, но используется в зависимости от ситуации по усмотрению следственных органов.

В беседе с RT известный российский адвокат Владимир Жеребёнков выразил мнение, что в случае с Ксенией Бессоновой проведение подобной проверки — не совсем обоснованная процедура. По словам адвоката, данная мера выглядит как желание Следственного комитета «перестраховаться».

«Обращение было сделано (Ксенией. — RT) публично, открыто, здесь нет злого намерения. В данной конкретной ситуации то, что в отношении этой женщины тоже проводили проверку, — это неправильно, ненормально. В УПК это не прописано, и в данном случае не было никаких оснований провести эту проверку, так как должны быть явные признаки ложного доноса, а в данном случае их нет. Она обращалась в гражданском, а не в уголовном порядке. А ложный донос — это признак уголовного преступления», — пояснил адвокат.

В свою очередь, юрист Марат Аманлиев сообщил RT, что иногда подобные проверки на предмет «ложного доноса» всё же проводятся следствием — например, в случаях, когда данные, сообщённые в заявлении, не подтверждаются.

«В порядке 144 и 145 статей УПК не подразумевается, что при поступлении обращения или жалобы в отношении заявителя автоматически проводится контрпроверка. Но иногда это бывает связано с личными счётами — например, когда один человек написал заявление на другого, а тот пишет заявление как бы в отместку, — объясняет юрист. — Когда следствие делает это по своей инициативе, это уже личный выбор следствия. Есть те, кто проводит одновременно контрпроверку в отношении заявителя, и есть те, кто не проводит».

Марат Аманлиев полагает, что проверка о «ложном доносе» в отношении Бессоновой — это скорее «стандартная процедура». В то же время эксперт оговорился, что подать на женщину встречное заявление могли должностные лица, в отношении которых та запросила проведение проверки: «Тогда, конечно, это уже личные счёты».

Солнечный после прямой линии

Во время прямой линии 20 июня 2019 года Ксения Бессонова жаловалась президенту на недостаточное развитие социальной инфраструктуры в районе Солнечный Красноярска, где, по её словам, под жилую застройку отдают участки, на которых планировалось разместить детсады или обустроить зелёные зоны.

Владимир Путин поручил губернатору края Александру Уссу взять ситуацию под личный контроль. Сам глава региона в ходе прямой линии также подключился к обсуждению, заверив, что в районе есть и школа, и детский сад, на открытии которого он побывал лично, а также пообещал, что в Солнечном появится парк.

Спустя почти три месяца после прямой линии с президентом Ксения Бессонова констатировала, что ситуация с инфраструктурой в микрорайоне «остаётся тяжёлой».

«Губернатор указал для обустройства парка одно место, а мэрия предлагает меньший по площади участок, который хуже и по конфигурации, и по рельефу земли. Там просто нельзя сделать такой парк, который пообещал губернатор. Мы стоим на своём, потому что губернатор всё-таки на нашей стороне, он дал поручение администрации города, чтобы они решили этот вопрос в ближайшие дни», — рассказала Ксения.

Она добавила, что в Солнечном по-прежнему пока не хватает школ и детских садов, поскольку скорость прироста населения в районе сильно превышает темпы развития социальной инфраструктуры.