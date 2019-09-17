Злостных алиментщиков предложили сажать в тюрьму

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание для неплательщиков алиментов, которые скрывают свое имущество. Об этом пишет «Российская газета».

В пояснительной записке авторы законопроекта сообщают, что зачастую должники по алиментам не открывают банковские счета и не оформляют имущество на свое имя.

«В этих условиях возбужденное исполнительное производство не имеет каких-либо положительных перспектив, а существующее правовое регулирование данных правоотношений не достигает заявленных целей», — говорится в пояснении.

В случае, если факт оформления фиктивной сделки будет доказан, неплательщика предлагается наказывать исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Факт приобретения имущества за счет средств должника станет предметом доказывания по уголовному делу.