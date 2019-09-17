Загрязнённый воздух убивает психику

Загрязнённый воздух делает людей инвалидами и убивает их психику

Группа учёных из университета Мэриленда выяснила, каким образом грязный воздух убивает миллионы людей и делает их инвалидами. Информация об этом опубликована на научно-популярном портале Hi-News.ru.

Специалисты пояснили, что грязный воздух представляет из себя смесь различных частиц. Каждая из них не больше 2,5 микрометра в диаметре. При дыхании они оседают в лёгких, обуславливая развитие болезни. Из-за очень маленьких размеров эти частицы могут проникнуть в кровоток и распространиться по всем органам, рассказали учёные. Ситуацию спасает система обновления клеток и влияние токсинов сглаживается.

Кроме того, в головном мозге есть система по «очистке от загрязнений». Это иммунные клетки нервной системы под названием микроглия. Они поглощают вредные частицы и «деактивируют» их.

Проблема заключается в том, что со временем токсины накапливаются. Учёные сравнили данные МРТ у 12-летних детей из разных мест проживания. Так исследователи обнаружили прямую зависимость между воздействием загрязнённого воздуха и симптомами тревожных расстройств.

Подростки из регионов с грязным воздухом чаще имели соответствующие симптомы. У них отмечалась повышенная концентрация вещества под названием мио-инозитол в той области мозга, которая отвечает за эмоциональное состояние. Вещество должно присутствовать в организме в минимальном количестве. Но специалисты заметили увеличение его концентрации в последнее время. Учёные связывают его рост с развитием у юного поколения тревожных расстройств и нарушением когнитивных функций.