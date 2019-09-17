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Загрязнённый воздух делает людей инвалидами и убивает их психику 

News.ru 58 минут назад
Загрязнённый воздух убивает психику
Фото: globallookpress.com
Группа учёных из университета Мэриленда выяснила, каким образом грязный воздух убивает миллионы людей и делает их инвалидами. Информация об этом опубликована на научно-популярном портале Hi-News.ru.
Специалисты пояснили, что грязный воздух представляет из себя смесь различных частиц. Каждая из них не больше 2,5 микрометра в диаметре. При дыхании они оседают в лёгких, обуславливая развитие болезни. Из-за очень маленьких размеров эти частицы могут проникнуть в кровоток и распространиться по всем органам, рассказали учёные. Ситуацию спасает система обновления клеток и влияние токсинов сглаживается.
Кроме того, в головном мозге есть система по «очистке от загрязнений». Это иммунные клетки нервной системы под названием микроглия. Они поглощают вредные частицы и «деактивируют» их.
Проблема заключается в том, что со временем токсины накапливаются. Учёные сравнили данные МРТ у 12-летних детей из разных мест проживания. Так исследователи обнаружили прямую зависимость между воздействием загрязнённого воздуха и симптомами тревожных расстройств.
Подростки из регионов с грязным воздухом чаще имели соответствующие симптомы. У них отмечалась повышенная концентрация вещества под названием мио-инозитол в той области мозга, которая отвечает за эмоциональное состояние. Вещество должно присутствовать в организме в минимальном количестве. Но специалисты заметили увеличение его концентрации в последнее время. Учёные связывают его рост с развитием у юного поколения тревожных расстройств и нарушением когнитивных функций.
Ранее в Минздраве рассказали о влиянии плохой экологии на смертность. Проблемы экологии и климата являются причиной 20% дополнительных смертей в России, писал News.ru.
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Общество , Экология , Минздрав РФ
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