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В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова 

Рамблер + ещё 2 47 минут назад
Уход Дамира Юсупова из «Уральских авиалиний» — слухи. Об этом РИА Новости заявили в самой авиакомпании.
В августе Юсупов посадил «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». Двигатели самолета в это время не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц.
Никто в результате происшествия не погиб и не получил серьезных повреждений. Юсупов и его коллега Георгий Мурзин были удостоены за это звания Герой России, а руководившие эвакуацией пассажиров бортпроводники были награждены орденами Мужества.
Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
«Это слухи», — рассказала РИА Новости представительница нынешнего работодателя летчика, «Уральских авиалиний», подчеркнув, что дубайская авиакомпания не делала Юсупову никаких предложений.
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Общество , Видео , Уральские авиалинии , РИА Новости
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