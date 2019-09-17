В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова

Уход Дамира Юсупова из « Уральских авиалиний » — слухи. Об этом РИА Новости заявили в самой авиакомпании.

В августе Юсупов посадил «Аэробус А321» с 226 пассажирами на борту на кукурузное поле неподалеку от аэропорта «Жуковский». Двигатели самолета в это время не работали и горели из-за столкновения со стаей птиц.

Никто в результате происшествия не погиб и не получил серьезных повреждений. Юсупов и его коллега Георгий Мурзин были удостоены за это звания Герой России, а руководившие эвакуацией пассажиров бортпроводники были награждены орденами Мужества.

Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.

«Это слухи», — рассказала РИА Новости представительница нынешнего работодателя летчика, «Уральских авиалиний», подчеркнув, что дубайская авиакомпания не делала Юсупову никаких предложений.