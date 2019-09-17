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Шнуров высмеял новый запрет на алкоголь 

Рамблер + ещё 3 40 минут назад
Шнуров высмеял новый запрет на алкоголь
Фото: @shnurovs
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на законопроект о запрете на продажу спиртного в мелких залах и разместил стихотворение на эту тему в своем Instagram.
В своем посте музыкант напомнил депутатам, что «это уже было где-то» и они пытаются «повернуть время вспять».
«Будем пить опять в парадных, в скверах, садиках, грибках», — считает Шнуров.
Он также подчеркнул, что скоро отменят и туалеты, «для подъема норм морали».
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили с Сергеем Шнуровым, заявив, что подобный законопроект необходим.
«Как человек, который живёт в доме, на первом этаже которого расположена наливайка, я руками и ногами ЗА этот закон», — отметила marina13sms_crochet.
«Правильно делают, надо торговлю алкоголем упорядочить и убрать эти точки в жилых домах, где днем и ночью в 3х шагах от дома можно бухло купить», — написал пользователь с ником shoubiz_naiznanku, обвинив певца, что он «оторвался давно от реальности».
По данным газеты «Коммерсант», ранее правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Инициатива грозит закрытием примерно 10 тысячам заведений по всей стране, прежде всего — точкам по продаже пива, отметило издание.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии
Общество , Сергей Шнуров , Госдума
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