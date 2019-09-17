Шнуров высмеял новый запрет на алкоголь

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на законопроект о запрете на продажу спиртного в мелких залах и разместил стихотворение на эту тему в своем Instagram.

В своем посте музыкант напомнил депутатам, что «это уже было где-то» и они пытаются «повернуть время вспять».

«Будем пить опять в парадных, в скверах, садиках, грибках», — считает Шнуров.

Он также подчеркнул, что скоро отменят и туалеты, «для подъема норм морали».

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили с Сергеем Шнуровым, заявив, что подобный законопроект необходим.

«Как человек, который живёт в доме, на первом этаже которого расположена наливайка, я руками и ногами ЗА этот закон», — отметила marina13sms_crochet.

«Правильно делают, надо торговлю алкоголем упорядочить и убрать эти точки в жилых домах, где днем и ночью в 3х шагах от дома можно бухло купить», — написал пользователь с ником shoubiz_naiznanku, обвинив певца, что он «оторвался давно от реальности».