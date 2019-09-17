«А чего вы ждали?» Соловьев оценил свадьбу Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова — шоу фриков, заявил Владимир Соловьев в эфире «Вестей ФМ».
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. На регистрацию брака в Грибоедовский загс они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».
Потом они обвенчались в храме Большое Вознесение, а незадолго до этого, как рассказал врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда, журналистка и режиссер письменно раскаялись в совершенных ранее кощунственных и безнравственных поступках.
Празднование состоялось в Музее Москвы, на нем присутствовали несколько сотен гостей, в том числе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и помощник президента Владислав Сурков. В ходе мероприятия Собчак среди прочего станцевала на сцене откровенный танец, пока хор из мужчин в военной форме пел «Войди в нее, войди в ее сны».
Сегодня в эфире «Вестей ФМ» о бракосочетании Собчак и Богомолова высказался Владимир Соловьев.
«Если ты взял фриков, ты получаешь шоу фриков. Очнитесь!» — заявил он, удивившись, что кто-либо ждал от журналистки и режиссера благочестия, хорошего вкуса и тонкого непритязательного юмора.