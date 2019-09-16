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Омбудсмен рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки 

Москва24 + ещё 3 19 минут назад
Омбудсмен рассказала об избитой в Ингушетии девочки
Фото: ТАСС
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как себя чувствует девочка, избитая в Ингушетии в июле и затем доставленная на лечение в Москву. Ее слова приводит РИА Новости.
"Начала играть в куклы, хотя в прошлый раз ее интересовали только машинки. Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит", — отметила Кузнецова.
Она добавила, что о выписке речи пока не идет, при этом все еще открыт вопрос дальнейшего жизнеустройства ребенка. Омбудсмен подчеркнула, что мать девочки не стала фигуранткой уголовного дела, соответственно, ничто не препятствует их встрече.
4 июля в больницу Назрани привезли семилетнюю девочку со множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Сама женщина отрицает свою причастность к нанесению травм племяннице. Было возбуждено уголовное дело, тете предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.
Как установили правоохранители, с ноября 2018-го по 3 июля 2019 года женщина систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга. Ее отправили в СИЗО на два месяца, органы опеки намерены лишить семью девочки родительских прав.
Ребенка доставили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. В августе ей ампутировали кисть и предплечье правой руки. Левую руку удалось спасти, со временем девочке установят протез. Позднее пациентку перевели из реанимации в отделение, с ней постоянно занимаются реабилитологи.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Анна Кузнецова , ФСИН , РИА Новости , Москва , Республика Ингушетия
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