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Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике 

Lenta.ru 2 часа назад
Баренцево море оказалось самым замусоренным в Арктике
Фото: РИА Новости
Баренцево море оказалось замусорено больше остальных морей в Арктике по ходу следования судов по Северному морскому пути. Об этом рассказала доцент кафедры экологии и биоресурсов Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) Александра Ершова, сообщает ТАСС.
В ходе экспедиции «Трансарктика-2019» морские арктические воды были исследованы на содержание микропластика. По словам Ершовой, уже во время забора образцов в Баренцевом и Карском морях на поверхности воды было много плавающего мусора: пакетов, банок, бутылок.
«Динамика загрязнения схожа с данными европейских исследований: Баренцево море является аккумулятором мусора, который попадает с судов или тащится течением из Атлантики. Огромное количество мусора, притом, что вода в море чистая, голубая. Сибирские моря значительно чище», — уточнила она.
Ученая добавила, что эта экспедиция стала первой по своим масштабам в мире. Исследователи прошли весь Севморпуть от Владивостока до Мурманска и отобрали пробы во всех морях: Охотском, Беринговом, Чукотском, Восточно-Сибирском, море Лаптевых, Карском, Баренцевом. Цель работы — понять, как мусор оказывается в Арктике, и что с ним потом происходит.
Ранее огромное количество микропластика было обнаружено в арктических снегах. Предположительно, оно попало туда по воздуху. Максимальная его концентрация на литр была 14 тысяч частиц.
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Общество , Экология , ИТАР-ТАСС
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