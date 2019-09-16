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Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыку к песне на ее стихи. Об этом она рассказала в эфире «Русского радио».
В анонсе радиоэфира в Facebook Захарова сообщила, что «больше не может молчать», терпеть и «стоять на горле у собственной песни».
«Это сильнее меня. Откладывать больше невозможно.
Как говорится:
«Мне не страшно, мама,
Я за всё отвечу.
Как орёл взлетаю
Я судьбе на встречу», — написала она.
В прямом эфире Захарова объявила конкурс на музыку к этим стихам и добавила, что песня должна получиться в стиле лезгинки.
Напомним, в августе Мария Захарова посетила мастер-класс по кавказским танцам на молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске, где научилась нескольким движениям из лезгинки.
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Общество , Политика , Мария Захарова , МИД , Русское Радио
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