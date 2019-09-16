Захарова объявила конкурс на лучшую песню на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыку к песне на ее стихи. Об этом она рассказала в эфире «Русского радио».

В анонсе радиоэфира в Facebook Захарова сообщила , что «больше не может молчать», терпеть и «стоять на горле у собственной песни».

«Это сильнее меня. Откладывать больше невозможно.

Как говорится:

«Мне не страшно, мама,

Я за всё отвечу.

Как орёл взлетаю

Я судьбе на встречу», — написала она.

В прямом эфире Захарова объявила конкурс на музыку к этим стихам и добавила, что песня должна получиться в стиле лезгинки.

Напомним, в августе Мария Захарова посетила мастер-класс по кавказским танцам на молодежном форуме «Машук-2019» в Пятигорске, где научилась нескольким движениям из лезгинки.