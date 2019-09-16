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В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 2 часа назад
В Новокузнецке пенсионерам предложили похороны со скидкой
Фото: nsn.fm
Пенсионеры в Новокузнецке возмущены чёрным пиаром одной и из фирм по оказанию ритуальных услуг. Как сообщает РЕН ТВ, пожилые люди получили листовки от компании, предлагающей скидку на собственные похороны.
Отмечается, что в листовке предлагалось воспользоваться акцией и устроить собственные похороны со скидкой — в пять тысяч рублей, если сумма заказа от 30 тысяч, и — в 10%, если меньше. Кроме того, пожилым людям предлагалось «привести друга».
Добавим, большинство пенсионеров такой юмор не одобрило. Некоторые намерены обращаться в суд.
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Общество , Новокузнецк
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