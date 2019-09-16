Россияне сказали, куда бы они переехали на ПМЖ

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, куда бы они мечтали переехать на ПМЖ.

25% респондентов хотели бы переехать в Канаду

Испания, Греция, Другие 25% опрошенных переехали бы в страну, которой в списке представлено не было (перечисленные страны: Италия США и Канада).

20% проголосовавших переехали бы на ПМЖ в США.

13% россиян выбрали Испанию в качестве страны для переезда.

12% респондентов выбрали бы Италию, а 5% — Грецию.

Всего в опросе приняли участие 9 867 человек.

Сати Казанова переезжает из России в Италию, рассказала «СтарХиту» она сама.

Два года назад бывшая солистка группы «Фабрика» вышла замуж за Стефано Тиоццо , фотографа из Италии, и с тех пор живет на две страны. В Москве у 36-летней певицы есть собственная квартира, а семья мужа разбросана по всей Италии. Тиоццо родом из-под Турина. Там они с Казановой бывают чаще всего.