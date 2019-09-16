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Кремль не комментирует приговор участнику несанкционированной акции 3 августа 

ТАСС 1 час назад
Кремль исключил подрыв доверия к Росгвардии
Фото: ТАСС
Кремль не комментирует приговор бывшему росгвардейцу Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
"Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения", — сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что "не следует делать каких-то обобщающих выводов" на основании одного дела.
"Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли этот инцидент повлиять на отношение граждан к Росгвардии.
В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья. Установлено, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча на счет работы.
Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве.
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Общество , Дмитрий Песков , Росгвардия , Москва
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