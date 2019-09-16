Россиян предложили обследовать перед покупкой животных

Россиян предложили обследовать у психиатров перед покупкой животных

Эксперты Российской общественной инициативы (РОИ) предложили обязать россиян, захотевших завести питомца, проходить перед приобретением обследование у психиатра и доказывать свою платежеспособность. Соответствующее предложение опубликовано на сайте РОИ.

Доказать платежеспособность необходимо, чтобы подтвердить возможность обеспечивать животному пропитание, уход и лечение. Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» также предлагают чипировать животных GPS-маячком, надевать на них ошейник или наделять геометкой.

Кроме того, авторы инициативы выступают за установку квоты на продажу животных из питомников. По их мнению, приоритет следует отдавать животным из приютов.

Ранее в понедельник в правительстве России утвердили методические указания по обращению с бездомными животными. Так, их надо отлавливать, чтобы это не привело к увечьям, травмам и гибели. Кроме того, животных предлагается выпускать на волю после лечения и стерилизации, если они не проявляют «немотивированную агрессию».

В указаниях также сказано, что транспортные средства компаний-отловщиков должны быть оснащены специальными техническими приспособлениями, которые обеспечивают безопасность людей и гуманное обращение с животными. Тех, кто отлавливает бездомных животных, обяжут отвозить их в приюты, где их стерилизуют, вылечат и прочипируют.