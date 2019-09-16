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Россиян предложили обследовать у психиатров перед покупкой животных 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Россиян предложили обследовать перед покупкой животных
Фото: РИА Новости
Эксперты Российской общественной инициативы (РОИ) предложили обязать россиян, захотевших завести питомца, проходить перед приобретением обследование у психиатра и доказывать свою платежеспособность. Соответствующее предложение опубликовано на сайте РОИ.
Доказать платежеспособность необходимо, чтобы подтвердить возможность обеспечивать животному пропитание, уход и лечение. Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» также предлагают чипировать животных GPS-маячком, надевать на них ошейник или наделять геометкой.
Кроме того, авторы инициативы выступают за установку квоты на продажу животных из питомников. По их мнению, приоритет следует отдавать животным из приютов.
Ранее в понедельник в правительстве России утвердили методические указания по обращению с бездомными животными. Так, их надо отлавливать, чтобы это не привело к увечьям, травмам и гибели. Кроме того, животных предлагается выпускать на волю после лечения и стерилизации, если они не проявляют «немотивированную агрессию».
В указаниях также сказано, что транспортные средства компаний-отловщиков должны быть оснащены специальными техническими приспособлениями, которые обеспечивают безопасность людей и гуманное обращение с животными. Тех, кто отлавливает бездомных животных, обяжут отвозить их в приюты, где их стерилизуют, вылечат и прочипируют.
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Общество , Правительство РФ
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