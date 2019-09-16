Минздрав оценил смертность от острого инфаркта миокарда

Минздрав сообщил о снижении смертности от острого инфаркта миокарда на 18% с 2010 года

Смертность от острого инфаркта миокарда в России с 2010 года снизилась на 18%, а от острых нарушений мозгового кровообращения — в два раза. Об этом в понедельник сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед — 2019".

"Если говорить о федеральном проекте по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хотела бы отметить, что с момента запуска сосудистой программы мы в два раза снизили смертность от острых нарушений мозгового кровообращения, на 18% с 2010 года снизилась смертность от острых инфарктов миокарда", — сказала министр.

По словам Скворцовой, это стало возможно, в частности, благодаря созданию 609 первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров. Глава Минздрава также отметила, что только 25% сосудистых пациентов умирают от острых сосудистых нарушений, 75% умирают от декомпенсации хронических сосудистых заболеваний, 70% умирают дома, потому что не все могут позволить себе самостоятельно покупать те лекарства, которые нужно принимать в постоянном режиме.

"Мы выделили вместе с нашими главными кардиологами группы самого высокого риска — это пациенты, которые перенесли инсульты, острый коронарный синдром миокарда, и подсчитали, сколько стоит обеспечивать их два года бесплатными лекарствами. Всего, это чуть меньше миллиона пациентов в год, 14,5 млрд рублей, и мы очень надеемся, что когда будет принят бюджет на три года, этот ресурс появится в бюджете. Это будет дополнительная помощь регионам, чтобы мы действительно смогли снизить смертность", — заключила Скворцова.