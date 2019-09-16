Сердюков и Васильева завели троих детей 

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и его супруга, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева тайно стали родителями троих детей.
По информации телеграм-канала Mash, 57-летний Сердюков и 40-летняя Васильева воспитывают двоих усыновленных детей — трехлетнего мальчика Колю и двухлетнюю девочку Татьяну.
Третьего ребенка им родила суррогатная мать. Чтобы отстоять права на него, Васильевой пришлось обратиться в суд.
Издание утверждает, что Хамовнический ЗАГС Москвы отказался регистрировать Васильеву матерью суррогатного ребенка, поскольку правила учреждения не предусматривают такого понятия. Васильева подала на ЗАГС и компанию «Свитчайлд», нашедшую биологическую мать младенца, в Мещанский суд Москвы, и выиграла дело.
Напомним, о романе Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой стало известно в 2012 году во время расследования уголовного дела о хищениях в «Оборонсервисе». В 2018 году СМИ сообщили, что Сердюков и Васильева поженились.