Сердюков и Васильева завели троих детей

По информации телеграм-канала Mash, 57-летний Сердюков и 40-летняя Васильева воспитывают двоих усыновленных детей — трехлетнего мальчика Колю и двухлетнюю девочку Татьяну.

Третьего ребенка им родила суррогатная мать. Чтобы отстоять права на него, Васильевой пришлось обратиться в суд.

Издание утверждает, что Хамовнический ЗАГС Москвы отказался регистрировать Васильеву матерью суррогатного ребенка, поскольку правила учреждения не предусматривают такого понятия. Васильева подала на ЗАГС и компанию «Свитчайлд», нашедшую биологическую мать младенца, в Мещанский суд Москвы, и выиграла дело.