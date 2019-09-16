Россиян уберегли от проверок на детекторе лжи

Работодатель не может использовать данные полиграфа (детектора лжи) для правовых решений в отношении сотрудников. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак. Его слова приводит РИА Новости.

«Установление в локальных актах обязанности применения полиграфа нарушает требования федерального законодательства», — указал он и подчеркнул, что достоверность данных, полученных с помощью полиграфа, не подтверждена.

Баснак указал, что проводить такие тесты можно только с согласия работника.

«Выводы, которые получены при помощи полиграфа, не могут быть положены в основу каких-либо правовых решений в отношении соответствующего лица», — отметил представитель Минтруда.