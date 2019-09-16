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В России с 1 октября изменятся правила по уходу в отпуск 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
В России изменятся правила по уходу в отпуск
Фото: globallookpress.com
В России с 1 октября текущего года вступят в силу новые правила выхода в отпуск. Теперь отправляться на отдых граждане смогут, просто подав соответствующее заявление через электронную почту.
Отмечается, что россиянам больше не потребуется лично писать заявление и передавать его в руки руководителю. Согласно новым правилам, эта процедура станет для миллионов россиян значительно проще. Но для этого необходимо будет соблюсти ряд правил. К примеру, условия об электронном документообороте должны быть обязательно закреплены в трудовом договоре с работодателем.
Добавим, что граждане должны писать заявление на отпуск только в том случае, если они планируют отправиться на отдых вне установленного графика. Если же график уже установлен, то подавать заявление не требуется, пишет издание «Дни24».
Нововведения коснутся и денежного вопроса. Отныне выплата отпускных будет осуществляться минимум за три рабочих дня до выхода сотрудника в отпуск.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, на портале госуслуг будет запущен сервис «Пенсия-онлайн». С его помощью пенсионеры смогут выходить на заслуженный отдых без посещения различных инстанций. Там же они смогут узнавать, как им насчитывается пенсия.
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Общество , ФедералПресс
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