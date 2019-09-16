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От чего зависят доходы священников в России и сколько они получают? 

BFM.RU 9 часов назад
Бог подаст: «Люди стали гораздо беднее и прижимистее»
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Доходы духовенства во многом зависят от щедрости прихожан, но протоиерей Всеволод Чаплин отмечает, что «люди стали гораздо беднее и прижимистее»
В РПЦ назвали размеры зарплат московских клириков — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц. В регионах они еще меньше, к тому же священники платят налоги в полном объеме, как и другие граждане, сообщил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. От чего зависит доход священника?
Священникам, опрошенным Business FM, не нравится слово «зарплата» или «доходы». Все-таки их деятельность суть духовная, поэтому они используют слово «вознаграждение». О том, как оно формируется, радиостанции рассказал настоятель Сергиевского храма в Сергиевом Посаде протоиерей Виктор Григоренко:
«Деньги, которые жертвуются в храме, попадают в копилки. Эти копилки могут быть целевыми пожертвованиями, могут быть общими: за свечи, записки. Каждое последнее воскресенье месяца наша ревизионная комиссия — в каждом храме такая существует — пишет соответствующий акт. Эти деньги отвозятся в банк и кладутся на наш церковный счет. У священника, как правило, есть зарплата, скажем светским языком, которая определяется в зависимости от доходов прихода. Наш приход, прямо скажем, не очень богатый. Это минимальная зарплата по Московской области — 14 200 рублей».
Если в штате храма несколько священников, то размер зарплаты определяет настоятель по своему усмотрению. Понятно, что прожить на голый оклад очень сложно. Но у священника есть и дополнительный доход. Это пожертвования за требы, например отпевание или освящение квартиры. Зачастую эти средства составляют основную часть дохода. Бывает, что прихожане делают подарки — продукты, вещи, предметы быта. Но это нечасто и немного. Если есть состоятельный жертвователь — повезло.
В деревне батюшки имеют приусадебные хозяйства. Многие совмещают церковное служение со светской работой — чаще всего преподают в школах, и не слово Божье, а, например, историю или русский язык. Есть те, кто работает таксистом или программистом.
Вознаграждения клириков не одинаковы и могут сильно различаться. Все зависит от того, где расположен храм и сколько у него прихожан, рассказал Business FM настоятель московского храма святого Феодора Студита протоиерей Всеволод Чаплин:
«В городе обычно храмы чуть-чуть более состоятельные или сильно более состоятельные, чем в деревне. Есть, конечно, большая разница еще в зависимости от того, сколько народа приходится на один храм. Если, положим, храм в деревне, но один на район, то там, конечно, людей больше. А если в маленьком городе есть 10-20 действующих храмов, то они, естественно, все будут нищими. Может быть, кроме кафедрального собора, который стоит в самом центре. Вообще, падение денежных поступлений идет по всем буквально церковным сообществам. Это касается даже богатых московских окраин. Ну а в центре храмы постепенно уходят в минус. Люди стали гораздо беднее и гораздо прижимистее».
Отец Всеволод Чаплин говорит, что получает 20 тысяч рублей в месяц. При этом у настоятеля храма есть множество обязанностей, и богослужение из них занимает только треть. Это решение вопросов, связанных с управлением и содержанием храма, взаимодействие с органами власти, составление отчетов и так далее.
Что касается вознаграждений высшего духовенства, то, как сказал нам один из подмосковных священников, там совершенно другая история, однако подробности он не раскрыл.
В СМИ периодически всплывают фотографии людей в сутанах на люксовых авто и с часами Rolex. Известно также, что за проступки клирика могут выслать в малочисленный приход и его доходы резко упадут. Уволить тоже могут, особенно после скандальных историй, которые попадают в прессу.
Приходы за пределами России обычно очень бедны, и священники живут на символическое пособие. Многие из настоятелей православных храмов за рубежом тоже трудятся на светской работе, а богослужения проводят в свободное время.
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Общество , Статьи , Виктор Григоренко , Всеволод Чаплин , РПЦ , Business FM , Московская область
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