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Соловьев: Дудь для Навального крайне опасен 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вчерашние обожатели блогера Алексея Навального уже забыли о нем и выстроились в очередь на поклон к Юрию Дудю, заявил теле— и радиоведущий Владимир Соловьев.
«Забавно, как Навальный не пропускает ни одного моего эфира. Я — его вдохновение))))» — написал телеведущий в своем Telegram-канале, комментируя видео Навального, посвященное Дудю, в котором упоминается один из выпусков программы Соловьева.
«Дудь для Навального крайне опасен. Вчерашние обожатели Навального уже забыли о нем и теперь выстроились в очередь на поклон к Дудю. И если давние разногласия с Белковским (политтехнолог и публицист Станислав Белковский — прим. ВЗГЛЯД) понятны — как-никак Стасик относится к Навальному как к своему творению, которое предало своего создателя, — то вот измена Плющева (журналист Александр Плющев — прим. ВЗГЛЯД) для Леши крайне болезненна», — рассуждает Соловьев.
«А Плющев задвинул мощно! Мол, теперь Дудь — совесть нации. Плющев и совесть находятся на разных полюсах, что предает особую комичность этому утверждению. Все, у кого есть сомнения по поводу Плющева, могут вспомнить (…) комменты этого персонажа на гибель сына высокопоставленного чиновника», — добавил телеведущий.
«Увы, бросить своих сторонников на следующий день после разгрома региональных отделений и отбыть из страны не помогает Навальному в борьбе за унылые (…) мозги Быкова, Белковского и всяких прочих Красовских», — отметил Соловьев.
«Забавно смотреть, как традиционные потоки финансирования оппозиции переключаются с Навального на Дудя. [Беглый олигарх Михаил] Ходорковский с сотоварищами делают новую ставку. Навальный уже по дороге в утиль», — заключил Владимир Соловьев.
Соловьев регулярно критикует Дудя, в том числе за использование мата.
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Комментарии4
Общество , Алексей Навальный , Александр Плющев , Станислав Белковский , Владимир Соловьев
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