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«Выглядит жалко»: Соловьев высмеял Бориса Джонсона 

Рамблер + ещё 1 2 минуты назад
«Выглядит жалко»: Соловьев высмеял Бориса Джонсона
Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что британскому премьеру Борису Джонсону надо действовать, а не воображать себя всемогущим Халком.
«Джонсону пора от литературщины переходить к конкретным шагам, а то выглядит жалко и наивно», — заявил Соловьев в интервью газете «Взгляд».
Так тележурналист прокомментировал слова Джонсона о том, что Британия, словно Халк, «разорвет оковы Евросоюза».
Он добавил, что Джонсону надо не пугать всех вокруг, а начинать действовать.
Соловьев сомневается в том, что премьер нарушит принятый парламентом и подписанный королевой Елизаветой II закон о невозможности выхода страны из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
«Джонсон у нас Кромвель что ли, решил бороться с королевой? Тот боролся с королем…», — сказал телеведущий.
Ранее Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Британию с персонажем комиксов Халком.
«Халку всегда удавалось вернуться на свободу, как бы крепко и надежно он ни казался связан, и в случае нашей страны это тоже так. Мы покинем ЕС 31 октября и со всем этим покончим», — заявил премьер.
Одиночество в мегаполисе
Комментарии12
Общество , Европа , Борис Джонсон , Елизавета II , Владимир Соловьев , ЕС , Деловая газета "Взгляд"
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