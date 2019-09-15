«Выглядит жалко»: Соловьев высмеял Бориса Джонсона

«Джонсону пора от литературщины переходить к конкретным шагам, а то выглядит жалко и наивно», — заявил Соловьев в интервью газете «Взгляд».

Так тележурналист прокомментировал слова Джонсона о том, что Британия, словно Халк, «разорвет оковы Евросоюза ».

Он добавил, что Джонсону надо не пугать всех вокруг, а начинать действовать.

Соловьев сомневается в том, что премьер нарушит принятый парламентом и подписанный королевой Елизаветой II закон о невозможности выхода страны из состава ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

«Джонсон у нас Кромвель что ли, решил бороться с королевой? Тот боролся с королем…», — сказал телеведущий.

Ранее Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Британию с персонажем комиксов Халком.