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Умер академик Виктор Ивантер 

ТАСС + ещё 2 36 минут назад
Умер академик Виктор Ивантер
Фото: РИА Новости
Российский ученый — экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер умер в воскресенье в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы РАН.
"15 сентября скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН", — сказал собеседник агентства.
Ивантер родился в Москве в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте. С 1961 года занимался экономической наукой, специализировался на наиболее актуальных направлениях. Более 30 лет трудился в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, возглавлял его, а с 2018 года был научным руководителем.
Академика Ивантера считают основателем отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования.
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Общество , Образование , Виктор Ивантер , РАН
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