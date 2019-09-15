Умер академик Виктор Ивантер

"15 сентября скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН", — сказал собеседник агентства.

Ивантер родился в Москве в 1935 году. Учился в Московском государственном экономическом институте. С 1961 года занимался экономической наукой, специализировался на наиболее актуальных направлениях. Более 30 лет трудился в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, возглавлял его, а с 2018 года был научным руководителем.

Академика Ивантера считают основателем отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования.