Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Симферополе презентуют первую в Европе книгу о событиях в Крыму 

ТАСС 18 минут назад
В Симферополе презентуют книгу о событиях в Крыму
Фото: ТАСС
Общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе в конце сентября первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента, глава национальной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.
"Руководитель норвежской организации "Народная дипломатия" Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везет к нам книгу для презентации, которую он издал в Норвегии на немецком языке под названием "Наш Крым". Она, вероятно, является первой книгой, изданной в Европе о ситуации в Крыму, " — сказал Гемпель.
По его словам, это иллюстрированное издание, в котором Вебер рассказывает о своих визитах на полуостров, встречах с политиками и общественностью. Гемпель, с его слов, уже успел ознакомиться с книгой.
"Я считаю, что в ней дается объективная картина о событиях на полуострове в 2014 году и о динамичном развитии региона сегодня. В Европе она рекламируется в соцсетях, и заказы на продажу уже формируются. Кроме того, эта книга будет представлена и на книжных ярмарках в ФРГ. Есть идеи издать ее на английском и русском языках", — сообщил Гемпель.
Собеседник агентства отметил, что делегация общественников будет находиться в Крыму с 29 сентября по 6 октября. В ее составе — 22 представителя общественных организаций из Бельгии, Норвегии, Нидерландов, ФРГ и США, которые впервые побывают в регионе. Они встретятся с представителями депутатского корпуса республики, общественных организаций и национально-культурных автономий.
Гемпель отметил важность подобных визитов в условиях международных санкций.
"Безусловно, их визит очень важен, прежде всего, для них самих, чтобы они могли убедиться в том, что здесь все спокойно и мирно, а республика переживает подъем", — подчеркнул он.
О ситуации с Крымом
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.
18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
ТАСС: последние новости
"Регуляторная гильотина" не предполагает отмену восьмичасового рабочего дня "Регуляторная гильотина" не предполагает отмену восьмичасового рабочего дня Песков: возврат к работе подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна вызовет вопросы Песков: возврат к работе подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна вызовет вопросы РПЦ не принимает в расчет мнение Константинополя по поводу Архиепископии русских приходов РПЦ не принимает в расчет мнение Константинополя по поводу Архиепископии русских приходов
Комментарии
Общество , Социология , Владимир Путин , ЕС , Норвегия , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ77
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая54
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти357
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу
Украина захотела облегчить жизнь Донбассу13
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»2
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение