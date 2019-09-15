В Симферополе презентуют книгу о событиях в Крыму

В Симферополе презентуют первую в Европе книгу о событиях в Крыму

Общественный деятель из Норвегии Хенрик Вебер представит в Симферополе в конце сентября первую изданную в Европе книгу о событиях в Крыму . Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента, глава национальной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

"Руководитель норвежской организации "Народная дипломатия" Хенрик Вебер, который уже несколько раз побывал в Крыму, везет к нам книгу для презентации, которую он издал в Норвегии на немецком языке под названием "Наш Крым". Она, вероятно, является первой книгой, изданной в Европе о ситуации в Крыму, " — сказал Гемпель.

По его словам, это иллюстрированное издание, в котором Вебер рассказывает о своих визитах на полуостров, встречах с политиками и общественностью. Гемпель, с его слов, уже успел ознакомиться с книгой.

"Я считаю, что в ней дается объективная картина о событиях на полуострове в 2014 году и о динамичном развитии региона сегодня. В Европе она рекламируется в соцсетях, и заказы на продажу уже формируются. Кроме того, эта книга будет представлена и на книжных ярмарках в ФРГ. Есть идеи издать ее на английском и русском языках", — сообщил Гемпель.

Собеседник агентства отметил, что делегация общественников будет находиться в Крыму с 29 сентября по 6 октября. В ее составе — 22 представителя общественных организаций из Бельгии, Норвегии, Нидерландов, ФРГ и США, которые впервые побывают в регионе. Они встретятся с представителями депутатского корпуса республики, общественных организаций и национально-культурных автономий.

Гемпель отметил важность подобных визитов в условиях международных санкций.

"Безусловно, их визит очень важен, прежде всего, для них самих, чтобы они могли убедиться в том, что здесь все спокойно и мирно, а республика переживает подъем", — подчеркнул он.

О ситуации с Крымом

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.