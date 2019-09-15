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Прописавшего мазь на гипс врача уволили 

Рамблер + ещё 5 27 минут назад
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
Фото: кадр видео
Минздрав Северной Осетии уволил врача моздокской поликлиники, пытавшегося в нетрезвом виде наложить мазь на гипс пациенту.
«Руководством Министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача! Несмотря на все его заслуги, опыт и знания! Никто не имеет права нарушать нормы Трудового законодательства!»— сказано в сообщении минздрава республики.
В ведомстве предложили гражданам сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии 55-99-03.
Накануне в Сети опубликовали видеоролик с пьяным врачом на рабочем месте.
Автор видео заявил, что медик по фамилии Прохоров прописал его ребенку со сломанной рукой мазать гипс мазью.
«Тебя где учили на гипс мазь ложить, скажи мне?» — говорит отец ребенка в кабинете.
Врач сидит за столом и не отвечает.
Затем в коридоре медработник пытается пререкаться с автором ролика и спрашивает у него: «Что ты хочешь?».
«Я тебя уволить хочу. За то что ты, алкаш, на работу приходишь!», — отвечают ему.
Врач был настолько пьян, что не смог сойти по лестнице, ударился о подоконник и едва не упал.
Одиночество в мегаполисе
Комментарии4
Общество , Другое , Минздрав РФ , Республика Северная Осетия — Алания
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