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Актрису Рубинчик выписали после года в больнице 

Рамблер 28 минут назад
Актрису Рубинчик выписали после года в больнице
Фото: кадр из фильма
Актриса Марианна Рубинчик, которая один год и три месяца пролежала в больнице с сильнейшими ожогами, отправилась домой, сообщает РЕН ТВ. На выписку артистки приехала её подруга.
Получившая серьезные ожоги Марианна Рубинчик перенесла очередную операцию
Рубинчик получила тяжёлые травмы в результате пожара на даче в Ленинском районе Подмосковья 29 июня 2018 года. По данным канала актриса уснула с непогашенной сигаретой. В результате актрису госпитализировали с ожогами 51% тела. У женщины оказались сильно повреждены лицо, руки и шея.
Спустя один год и три месяца лечения в одной из столичных клиник артистку выписали.
45-летняя Марианна Рубинчик является дочерью кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. В детстве она решила пойти по стопам матери. Окончила ВГИК. Снималась в таких фильмах как «Час Волкова", "Медвежья охота", "Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной", "Нанкинский пейзаж", "Игра на выбывание", "Русские амазонки" и другие.
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