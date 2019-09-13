Актрису Рубинчик выписали после года в больнице

Актриса Марианна Рубинчик, которая один год и три месяца пролежала в больнице с сильнейшими ожогами, отправилась домой, сообщает РЕН ТВ . На выписку артистки приехала её подруга.

Рубинчик получила тяжёлые травмы в результате пожара на даче в Ленинском районе Подмосковья 29 июня 2018 года. По данным канала актриса уснула с непогашенной сигаретой. В результате актрису госпитализировали с ожогами 51% тела. У женщины оказались сильно повреждены лицо, руки и шея.

Спустя один год и три месяца лечения в одной из столичных клиник артистку выписали.

45-летняя Марианна Рубинчик является дочерью кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. В детстве она решила пойти по стопам матери. Окончила ВГИК. Снималась в таких фильмах как «Час Волкова", "Медвежья охота", "Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной", "Нанкинский пейзаж", "Игра на выбывание", "Русские амазонки" и другие.