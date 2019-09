Facebook извинился за бан и разблокировал Симоньян

С аккаунта главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян снят бан. Facebook признал блокировку ее страницы в соцсети ошибкой. Доступ к страничке Симоньян был заблокирован на три дня с формулировкой "за нарушение стандартов сообщества".

В пресс-службе Facebook в России пояснили, что в компании есть нормы, в которых прописано, что разрешено, а что запрещено. Если какой-то контент нарушает эти нормы, то сотрудники соцсети удаляют его. При повторных нарушениях происходит блокировка аккаунта, сообщает РИА Новости.

"Однако если мы видим, что допустили ошибку, — добавили в пресс-службе созданной Марком Цуккербергом соцсети, — мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае".

Facebook не впервой оправдываться за ошибочные блокировки. В частности, такое уже было в феврале 2019 года. Тогда Facebook заблокировала по инициативе CNN страницы проекта RT в сети, на котором публикуются короткие новостные и развлекательные видео — In the Now. В черный список соцсети попали четыре проекта Maffick Media, которая частично принадлежит RT.