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Facebook извинился за бан и разблокировал Симоньян 

Вести.Ru 47 минут назад
Facebook извинился за бан и разблокировал Симоньян
Фото: ТАСС
С аккаунта главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян снят бан. Facebook признал блокировку ее страницы в соцсети ошибкой. Доступ к страничке Симоньян был заблокирован на три дня с формулировкой "за нарушение стандартов сообщества".
В пресс-службе Facebook в России пояснили, что в компании есть нормы, в которых прописано, что разрешено, а что запрещено. Если какой-то контент нарушает эти нормы, то сотрудники соцсети удаляют его. При повторных нарушениях происходит блокировка аккаунта, сообщает РИА Новости.
"Однако если мы видим, что допустили ошибку, — добавили в пресс-службе созданной Марком Цуккербергом соцсети, — мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае".
Facebook не впервой оправдываться за ошибочные блокировки. В частности, такое уже было в феврале 2019 года. Тогда Facebook заблокировала по инициативе CNN страницы проекта RT в сети, на котором публикуются короткие новостные и развлекательные видео — In the Now. В черный список соцсети попали четыре проекта Maffick Media, которая частично принадлежит RT.
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Комментарии
Общество , Маргарита Симоньян , CNN , РИА Новости
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