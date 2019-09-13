Кашин сравнил Парфенова и Скабееву

«Скабеева не хуже Парфенова предлагает народу зрелища на ТВ. По-моему, даже лучше», — высказал он мнение.

Чеснаков назвал Скабееву бойцом, не нудной и не скучной, а Парфенова обвинил в том, что ему не нравится, что та лучше в предоставлении народу зрелища.