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Кашин сравнил Парфенова и Скабееву 

Рамблер 1 час назад
Кашин сравнил Парфенова и Скабееву
Фото: РИА Новости
Олег Кашин одинаково хорошо относится к Леониду Парфенову и Ольге Скабеевой. Об этом, как сообщает «Ура.ру», он заявил во время стрима на YouTube.
Неделю назад бывший сотрудник администрации президента, а ныне директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (его называют ближайшим соратником помощника президента Владислава Суркова) назвал Парфенова старым мудаком и заявил, что его время закончилось.
«Скабеева не хуже Парфенова предлагает народу зрелища на ТВ. По-моему, даже лучше», — высказал он мнение.
Чеснаков назвал Скабееву бойцом, не нудной и не скучной, а Парфенова обвинил в том, что ему не нравится, что та лучше в предоставлении народу зрелища.
«Вы знаете, я одинаково хорошо отношусь и к Скабеевой, и к Парфенову», — ответил Кашин на просьбу прокомментировать мнение политолога в ходе недавнего YouTube-стрима.
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Общество , Алексей Чеснаков , Владислав Сурков , Ольга Скабеева , Олег Кашин , Леонид Парфенов , Администрация Президента РФ , ЦПКР
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