Ростов-на-Дону и Севилья стали побратимами

Российский и испанский города подписали меморандум о взаимопонимании. Это расширит сотрудничество между ними в науке, культуре, образовании, туризме и защите окружающей среды.

"По-испански города-побратимы звучит как "сестры" поэтому Севилья станет настоящей сестрой города Ростова-на-Дону", — отметил заммэра Севильи Франсиско Хавьер Паес Велес Брахо.

Меморандум о намерениях сотрудничества между городами был подписан в ноябре 2017 года в рамках Первого глобального форума местных властей, напоминает ТАСС со ссылкой на председателя городской Думы — главу Ростова-на-Дону Зинаиду Неярохину