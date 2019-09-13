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Ростов-на-Дону и Севилья стали побратимами 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Ростов-на-Дону и Севилья стали побратимами
Фото: Donday
Российский и испанский города подписали меморандум о взаимопонимании. Это расширит сотрудничество между ними в науке, культуре, образовании, туризме и защите окружающей среды.
"По-испански города-побратимы звучит как "сестры" поэтому Севилья станет настоящей сестрой города Ростова-на-Дону", — отметил заммэра Севильи Франсиско Хавьер Паес Велес Брахо.
Меморандум о намерениях сотрудничества между городами был подписан в ноябре 2017 года в рамках Первого глобального форума местных властей, напоминает ТАСС со ссылкой на председателя городской Думы — главу Ростова-на-Дону Зинаиду Неярохину.
270-летний Ростов-папа заинтересован в сотрудничестве со своей сестрой Севильей прежде всего в области туризма, городского хозяйства, благоустройства и торговли. Также в одной из ростовских гимназий с 2017 года стартовала программа изучения испанского языка. Также Донской гостехуниверситет (ДГТУ) будет сотрудничать в испанским министерством образования, культуры и спорта.
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Комментарии1
Общество , Франсиско Хавьер , Зинаида Неярохина , Госдума , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС , Ростов-на-Дону , Севилья
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