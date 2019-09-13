Листающего томик Чехова кота отыскали под Москвой

Библиотекарь из подмосковной Истры Ольга Дудоладова рассказала о своем рыжем коте Персике, который, по ее словам, любит читать книги. По ее словам, больше всего питомца привлекают старинные тома и рассказы Антона Чехова , сообщает « Подмосковье сегодня».

Женщина отметила, что у Персика всегда есть, что почитать. «Кот выбирает книгу, начинает носом листать страницы и внимательно вглядывается в текст. Он может это делать часами, и со стороны это выглядит, как самое настоящее чтение. А потом забирается в корзинку и подолгу осмысливает прочитанное», — добавила она.

В прошлом году Персик принял участие в конкурсе «Мартовские коты» и занял там второе место. С тех пор он носит звание библиотечного кота.

В августе в Москве нашли самого грустного кота. На снимках, появившихся в сети, виден черно-белый кот с необычной мордой, которая ввиду физиологических особенностей кажется печальной.