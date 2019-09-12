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Познера заподозрили в зависти к Дудю 

Рамблер 39 минут назад
Познера заподозрили в зависти к Дудю
Фото: РИА Новости
Владимир Познер отчасти завидует Юрию Дудю, заявил журналист Олег Кашин в ходе стрима на своём YouTube-канале, сообщает Ura.ru. По его словам, об этом свидетельствует намеренное принижение телеведущим значения речи блогера, которую он произнёс на вручении премии журнала GQ.
Дудь сделал заявление на церемонии о том, что в России существуют внутриполитические проблемы, наличие которых зачастую замалчивают российские власти.
Комментируя речь блогера Владимир Познер отметил, что не стоит делать из его выступления событие.
«По-видимому, нет важных тем в стране, и вот мы ищем что-нибудь рыбненькое. Человек выступил. Выступил и выступил. Ну и очень хорошо», — отметил журналист.
Такую позицию телеведущего можно рассматривать как проявление зависти к более молодому коллеге, заявил Олег Кашин.
«Познер, конечно, неправ, говоря о том, что речь Дудя не является значимым событием. Можно даже сказать, что он где-то завидует Дудю», — подчеркнул Кашин.
При этом он оговорился, что всё-таки большого значения выступлению блогера придавать не стоит.
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Комментарии1
Общество , Владимир Познер , Олег Кашин , РИА Ura.ru
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