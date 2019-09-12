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Симоньян заблокировали в Facebook 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 44 минуты назад
Симоньян заблокировали в Facebook
Фото: РИА Новости
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ее по неизвестным причинам заблокировали в Facebook.
«Меня забанили на Facebook. За что, почему — выясняем. А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем», — написала Симоньян в Telegram.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщили, что Симоньян заблокировали в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества».
«Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос», — говорится в сообщении.
Сама Симоньян назвала это проявлением американской цензуры.
«Мы живем в стране, где вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура. Те, кто помоложе и живут в соцсетях, считают, что это в порядке вещей, а кто постарше и командует парадом, чаще всего просто не понимают, о чем речь вообще. А я — просто грущу», — сказала она.
В феврале Facebook также блокировал аккаунт RT.
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Общество , Другое , Маргарита Симоньян , Russia Today , RT на русском
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