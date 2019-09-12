Супруга Мамонова рассказала, как муж перенёс операцию

Пётр Мамонов успешно перенёс операцию на сердце, сообщила РИА Новости супруга музыканта Ольга. По её словам, супруг находится в реанимации и выглядит хорошо.

«Операция закончилась вот недавно. Хирург доволен проведенной процедурой, он сделал все, что возможно», — заявила женщина.

Ранее супруга Мамонова сообщила, что в ночь на 24 августа 68-летний артист перенес инфаркт миокарда и был доставлен в больницу в Москве. Днем женщина сообщила, что «ситуация непростая», состояние ее супруга тяжелое, а его ближайшие концерты отменяются.

Сутки спустя врачи оценивали состояние Мамонова как стабильное. 26 августа он был прооперирован (стентирование), его состояние осталось стабильным. На конец сентября ему была назначена вторая операция (второе стентирование).

2 сентября Мамонова выписали из больницы, а жена оценила его самочувствие как неважное. Позже она сообщила, что вторая операция перенесена на более раннюю дату. Планировалось, что музыканту сделают тройное шунтирование.