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Канделаки призвала учителей перестать «загонять детей в колхоз» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Канделаки обратилась к учителям
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Телеведущая Тина Канделаки, комментируя ситуацию с запретом на посещение ученику школы с прической как «у Златана Ибрагимовича», заявила, что преподавателям пора «перестать загонять детей в колхоз и адаптироваться к новому миру».
«У нас и так школьники причесаны единой гребенкой: их таланты подгоняются под таблицу с баллами ЕГЭ уже десять лет. При этом человеческая натура чужда любой стандартизации. Наши дети — не машины и не полигон для отработки взрослыми своего собственного понимания о норме. Они имеют право на свое мнение, на свою самость и, в конце концов, на свои собственные ошибки и достижения», — написала Канделаки в своем телеграм-канале.
Она добавила, что Ибрагимович — звезда футбола, при этом «специфический и экстравагантный человек», реализовавший свои таланты в конкурентной профессии.
«Неудивительно, что у него есть поклонники по всему миру. Ну а преподавателям «старой школы» нужно перестать загонять детей в колхоз и адаптироваться к новому миру. Миру, где быть ярким — это преимущество, а не недостаток», — заключила телеведущая.
Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.
Этот конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Минпросвещения.
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Комментарии1
Общество , Тина Канделаки , СКР
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