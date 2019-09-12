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Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков освобождён от своей должности, врио назначен Владимир Легойда.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.
«Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобождён от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.
Владимир Легойда ранее занимал должность главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
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Общество , Владимир Легойда , Александр Волков , Патриарх Кирилл , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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