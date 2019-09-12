Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку

Владимир Легойда ранее занимал должность главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва