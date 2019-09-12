Пресс-секретарь патриарха Кирилла отправлен в отставку 

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков освобождён от своей должности, врио назначен Владимир Легойда.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.
«Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобождён от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.
Владимир Легойда ранее занимал должность главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.