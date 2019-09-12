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Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова
Фото: РИА Новости
Главный редактор Russia Today Маргариты Симоньян обнаружила публикацию, в которой рассказывается о первой жене пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Анастасии Буденной. Проиллюстрирован текст при этом фотографией Пескова и Симоньян.
Симоньян опубликовала статью из некоего издания, в которой рассказывается о первой жене Пескова — Анастасии Буденной, с которой они вступили в брак в 1988 году.
При этом вместо фотографии Буденной в материал вставлена фотография Пескова с Симоньян.
Telegram Маргариты Симоньян
«Настало время раскрыть самые страшные тайны моей биографии. Я была первой женой Пескова. На момент бракосочетания мне было восемь лет», — написала она в Telegram.
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Общество , Дмитрий Песков , Маргарита Симоньян , Russia Today
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