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Доллар по 30 рублей. Россияне сказали, видят ли они такое будущее 

Рамблер 47 минут назад
Доллар по 30 рублей. Россияне сказали, видят ли они такое будущее
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Верите ли вы, что доллар еще будет стоить 30 рублей?».
53% проголосовавших не верят в это, поскольку считают, что такого курса никто не допустит.
27% опрошенных тоже ответили отрицательно, но объяснили они это иначе: «Не верю. С точки зрения мировой экономики, это просто невозможно».
11% россиян решили полагаться на время, поскольку считают, что только оно и покажет.
А 9% респондентов верят в то, что доллар еще будет стоить 30 рублей. По их мнению, осталось лишь наладить отношения с определенными странами.
Всего в опросе приняли участие 15 877 человек.
Благодаря тому, что у России нулевой госдолг, она сможет сохранить стабильность экономики во время мирового кризиса. Об этом газете «Известия» заявил генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Во вторник принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило со ссылкой на данные Министерства финансов и Центрального банка на 1 августа, что объем госдолга России составляет 16,2 триллиона рублей, а ликвидные активы государства — 17,6 триллиона.
По данным издания, это произошло впервые после 2014 года, когда против России были введены санкций и произошел обвал цен на нефть.
«Наш ВВП, который сейчас прибавляет в лучшем случае по 2% в год, вполне будет способен сохранить темп. Тогда как параллельно мы, видимо, будем наблюдать глубокий экономический кризис за рубежом. Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее да», — спрогнозировал Хохрин.
Комментарии
Общество , Григорий Березкин , Андрей Хохрин , Центральный банк России , газета "Известия" , РБК
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