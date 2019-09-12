Познер раскритиковал законодательную инициативу СЖР

Познер раскритиковал законодательную инициативу Союза журналистов

Работников СМИ могут обязать иметь при себе членский билет Союза журналистов России , при работе на митингах и других публичных мероприятиях.

Как сообщает ТАСС, глава СЖР Владимир Соловьёв заявил, что готовит такую законодательную инициативу.

В интервью «Говорит Москва » журналист Владимир Познер назвал это предложение «верноподданническим» и заявил, что ряды членов СЖР из-за неё не пополнятся.

«Мне эта инициатива кажется странной, направленной на то, чтобы затруднить возможность журналистам и людям, работающим в соцсетях, присутствовать и освещать протестные митинги и шествия. Далеко не все хотят быть членами Союза журналистов. Например, я не являюсь членом этой организации, хотя гражданин России и, вроде как, журналист. Если инициатива будет принята, то я не смогу работать на митинге. Цель этой инициативы довольно прозрачна и довольно постыдна. Цель — затруднить доступ и освещение такого рода мероприятий. Я не думаю, что эта инициатива может привести к тому, что какие-то люди, которые не являются членами Союза, но являются журналистами, вдруг побегут с просьбами принять их в Союз. Я рассматриваю это как меру ограничения. Ну и со стороны Союза это такой верноподданнический шаг — «смотрите, какие мы молодцы»».

Глава СЖР Соловьёв анонсировал свою инициативу на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращений вмешательства во внутренние дела РФ.