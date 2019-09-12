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Познер раскритиковал законодательную инициативу Союза журналистов 

Говорит Москва 1 час назад
Познер раскритиковал законодательную инициативу СЖР
Фото: ТАСС
Работников СМИ могут обязать иметь при себе членский билет Союза журналистов России, при работе на митингах и других публичных мероприятиях.
Как сообщает ТАСС, глава СЖР Владимир Соловьёв заявил, что готовит такую законодательную инициативу.
В интервью «Говорит Москва» журналист Владимир Познер назвал это предложение «верноподданническим» и заявил, что ряды членов СЖР из-за неё не пополнятся.
«Мне эта инициатива кажется странной, направленной на то, чтобы затруднить возможность журналистам и людям, работающим в соцсетях, присутствовать и освещать протестные митинги и шествия. Далеко не все хотят быть членами Союза журналистов. Например, я не являюсь членом этой организации, хотя гражданин России и, вроде как, журналист. Если инициатива будет принята, то я не смогу работать на митинге. Цель этой инициативы довольно прозрачна и довольно постыдна. Цель — затруднить доступ и освещение такого рода мероприятий. Я не думаю, что эта инициатива может привести к тому, что какие-то люди, которые не являются членами Союза, но являются журналистами, вдруг побегут с просьбами принять их в Союз. Я рассматриваю это как меру ограничения. Ну и со стороны Союза это такой верноподданнический шаг — «смотрите, какие мы молодцы»».
Глава СЖР Соловьёв анонсировал свою инициативу на заседании рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращений вмешательства во внутренние дела РФ.
«Мы сейчас предлагаем расширить набор документов до удостоверения члена Союза журналистов России, на котором в том числе написано "пресса", и до международной карточки журналиста, которую выдает Международная федерация журналистов, в состав которой входит Союз журналистов России. В ближайшее время мы выйдем с такой законодательной инициативой», — цитирует его ТАСС.
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Комментарии
Общество , Владимир Познер , Владимир Соловьев , ИТАР-ТАСС , Москва
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