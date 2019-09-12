«Помолимся за него»: Мамонова готовят к новой операции

По словам жены Петра Мамонова, в настоящий момент его готовят ко второй операции после перенесенного инфаркта. Музыканту предстоит тяжелая операция, в ходе которой врачи проведут три шунтирования. При этом 27 августа жена артиста говорила, что вторая операция была запланирована через 30 дней.

Основателю группы «Звуки Му», актеру и театральному режиссеру Петру Мамонову предстоит вторая операция после перенесенного инфаркта, заявила его жена Ольга, передает ТАСС.

«Тяжелая операция предстоит, три шунтирования. Его перевели в институт Сеченовский, кардиологический, тут есть оборудование высокого уровня. Сейчас его готовят», — сообщила она.

Информацию об этом также подтвердила супруга его сына Светлана, которая написала об этом в официальной группе музыканта в социальной сети «Вконтакте».

«Давайте помолимся за него», — обратилась она к поклонникам музыканта.

О том, что у музыканта случился инфаркт, стало известно в конце августа, когда было объявлено об отмене ближайших концертов из-за состояния его здоровья.

«Мы в деревне живем, за 140 км, я зачем-то утром его затащила в машину, повезла в Москву, я же не знала, что происходит, вижу лишь, что человеку плохо. Три часа в дороге, а у него ночью все это случилось. В Москве вызвали скорую, они подтвердили инфаркт и в Первую градскую больницу сразу отвезли, в реанимацию», — рассказала подробности о произошедшем Ольга Мамонова.

После госпитализации врачи оценивали его состояние как стабильное и даже отметили положительную динамику.

«Врачи постоянно говорят, что состояние стабильное и ничего больше. Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький. И разговаривает, и все разумно, и все логично. Вот послал меня опять в Верею за 140 километров, чтоб я ему диски отца Дмитрия Смирнова привезла с проповедью. Говорит мне: «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать». Вот еду», — говорила жена музыканта.

Она также подчеркнула, что надеется на то, что в ближайшее время Мамонов пойдет на поправку и «выкарабкается», будучи «сильным и верующим» человеком. При этом она призналась, что он уже не сможет отыграть в спектакле, который пришлось отменить из-за инфаркта:

«Он не потянет чисто физически. Будем творческие встречи организовывать для тех, кому интересно услышать про опыт такого артиста. Я Петру больше не верю! Он думал, что сильный, — нет: вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны. Ему 68 лет всего, какой инфаркт. Но он своим сердцем, правда, за все переживает»

Когда музыканту стало легче, он сам рассказал о своем самочувствии в интервью телеканалу «360».

«Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный», — обнадежил он своих поклонников.

Говоря о том, как он коротает время в больнице перед операцией, он подтвердил, что слушает лекции Дмитрия Смирнова, а также продолжает читать религиозные тексты

«Читаю я только Евангелие и Исаака Сирина, и иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьева. Такое у меня тут чтение», — сказал он.

Позднее его супруга раскрыла детали подготовки к операции.

«Вот сейчас бегу туда, если меня пустят, конечно. Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач, и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл», — рассказала она.

После операции его состояние улучшилось — он даже смог позвонить своей жене. По решению врачей его перевели из реанимации в кардиологическое отделение, однако следующая операция была запланирована только через 30 дней.

«Петю перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней будет еще одна операция», — сообщила Ольга Мамонова 27 августа.

До конца сентября ему был предписан строгий постельный режим в режиме стационара. Тем не менее, Мамонов настоял на том, что продолжать лечение дома, после чего был выписан под расписку, несмотря на то, что его самочувствие, по словам жены, не успело прийти в норму.

На данный момент неизвестно, связано ли решение врачей провести вторую операцию раньше прежде заявленного срока с желанием самого Мамонова прервать стационарный режим.