В России наблюдается «дефицит внуков», заявила эксперт

Среднее число внуков у бабушки за последние почти 100 лет сократилось в России в 6,7 раза, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова

По данным Росстата, на 1 января 2019 года людей в возрасте от 60 лет и старше в России проживало больше 32 миллионов, а в возрасте 30-39 лет — 24,4 миллиона. Всего на начало 2019 года в России проживало 146,781 миллиона человек. Детей в возрасте до 9 лет — свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет — больше 14,7 миллиона человек, молодых людей от 20 до 29 лет — более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) — почти 20,3 миллиона. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 миллиона человек.

"В настоящее время налицо дефицит трудового потенциала — выходящих из трудоспособного возраста людей больше, чем входящих в него. Сложившуюся неблагоприятную структуру населения можно дополнить показателем соотношения детей и прародителей — в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м — 87, в 2019-м — 81. Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков", — рассказала Егорова.

По ее словам, общая демографическая нагрузка на группу 15-59-летних не особо значительная — на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика.

"Но как изменилась структура — большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения, соответственно, и социальная сфера должна переориентироваться на них", — добавила эксперт.

Эксперт пояснила, что есть дополнительные показатели, характеризующие старение населения.

"Один из них — коэффициент замещения, то есть сколько молодых придет на смену пожилым. Так, если мы примем за замещающее поколение группу от 10 до 20 лет за заменяемое поколение 50-59, то получаем довольно грустную картину: в 1926 году на смену 1 тысяче человек 50-59 лет приходилось 3653 10-19-летних, в 1959-м — 1631, в 2002-м — 1505, в 2010-м — 697, в 2019-м — 745", — привела пример эксперт.

Она полагает, что в ближайшие годы ситуация может немного улучшиться, так как подрастает поколение родившихся в начале 2000-х годов, тогда как переход в старшие возрасты немного уменьшится за счет поколения рожденных в 60-е годы, так называемых "детей детей войны".