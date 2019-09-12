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Златана Ибрагимовича призвали защитить российского школьника от травли учителей 

Lenta.ru + ещё 14 39 минут назад
Ибрагимовича призвали защитить школьника из России
Фото: Reuters
Россияне попросили шведского футболиста Златана Ибрагимовича помочь четверокласснику из Сосновоборска Красноярского края, которого педагоги хотят отстранить от занятий из-за его прически. Об этом рассказала русская служба «Би-би-си».
Пользователи из России запустили флешмоб в соцсетях с хештегом #ProkhorNeedYourHelp. Они пишут Ибрагимовичу на английском и просят его записать видео в поддержку школьника, который столкнулся с проблемами из-за внешнего вида. Четвероклассник — фанат Ибрагимовича и носит прическу, как у любимого футболиста: у мальчика выбриты виски, а волосы на затылке обесцвечены и собраны в пучок.
Также россияне пишут посты в поддержку школьника. Они советуют ему самовыражаться и не обращать внимания на взрослых, которые хотят погубить его индивидуальность.
Ибрагимович пока никак не отреагировал на сообщения пользователей.
Управление Следственного комитета России по региону проводит проверку в связи с инцидентом. Сотрудники ведомства опрашивают мальчика, его родителей и педагогов. Рассматривается вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
О том, что школьника захотели отстранить от занятий из-за прически, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивают, что это противоречит уставу учебного заведения.
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Комментарии
Общество , СКР , Русская служба BBC , Красноярский Край
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