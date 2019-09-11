Тело Быстрицкой хотят эксгумировать

Адвокат завил о возможной эксгумации тела Быстрицкой

Тело народной артистки СССР Элины Быстрицкой может быть эксгумировано, сообщает издание teleprogramma.pro со ссылкой на слова адвоката Тимура Маршани. По его словам, процедура возможна только после заведения уголовного дела об убийстве.

По данным издания, смерть советской актрисы весной этого года вызвала слухи среди её друзей и коллег о том, что гибель артистки произошла неслучайно. В частности некоторые обратили на невероятную худобу Быстрицкой за несколько дней до кончины, что дало почву для версии о том, что её заморили голодом. При это автор статьи сообщает, что сотрудникам Следственного комитета России поступили несколько писем с просьбой провести расследование гибели знаменитой актрисы.

Адвокат Тимур Маршани утверждает, что если следователи найдут основания для возбуждения уголовного дела, то скорее всего встанет вопрос об эксгумации тела артистки.

«Это при условии, что будет расследование по подозрению в совершении преступления, связанного с убийством человека», — заявил юрист.

При этом Маршани не исключил, что в рамках расследования могут быть использованы и ткани организма, полученные судмедэкспертами при вскрытии.