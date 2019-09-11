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Россияне признались, стали бы они шпионами в обмен на деньги 

Рамблер 47 минут назад
Россияне признались, стали бы они шпионами в обмен на деньги
Фото: globallookpress.com
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в опросе. На этот раз им был задан провокационный вопрос: «Если бы вам предложили большие деньги, вы бы стали шпионом?».
И большинство проголосовавших (73%) отказались бы от такого предложения. По их мнению, это очень подло.
17% респондентов все-таки задумались над ответом и ответили: «Ну, смотря какие деньги мне бы предложили».
10% россиян согласились бы и без согласования конкретной суммы. Их мотивируют любые деньги.
Всего в опросе приняли участие 9 384 человека.
Информация об американском шпионе в российском правительстве появилась в эфире телеканала CNN. Журналисты сообщили, что спецслужбы США в 2017 году вывезли из РФ своего агента, который занимал высокий пост в администрации президента. Американские разведчики опасались, что их сотрудника раскроют вследствие неосторожного обращения президента США Дональда Трампа с секретной информацией. В частности к решению о вывозе ценного агента руководство ЦРУ подтолкнуло обсуждение Трампом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым секретных сведений о действиях запрещённой в РФ организации «Исламское государство».
Российские СМИ позже назвали имя предполагаемого шпиона. По данным "Коммерсанта", им мог оказаться сотрудник Управления делами президента РФ Олег Смоленков, ранее являвшийся сотрудников посольства РФ в США. Согласно официальной версии, Смоленков пропал без вести в июне 2017 года вместе с супругой и тремя детьми, отправившись в Черногорию на отдых. По факту бесследного исчезновения дипломата было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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