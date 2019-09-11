Это не вредно: у Малышевой назвали каннибализм безопасным

Каннибализм не опасен для здоровья, уверяет соведущий Елены Малышевой , доктор медицинских наук Андрей Продеус. Человечина опасна лишь в том случае, если мясо заражено инфекцией.

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.

«Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого», — объяснил Продеус изданию URA.RU.

По словам Продеуса, сам по себе каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией.

«Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим. По той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом», — уточнил он.

Вопрос о последствиях каннибализма возник в связи с резонансным заявлением шведского профессора Магнуса Содерлунда из Стокгольмской школы экономики. Выступая на прошедшем в Стокгольме саммите Gastro, он отметил, что поедание человеческой плоти способно спасти человечество в условиях глобального потепления.

Источников пищи в будущем может остаться мало, пояснил он. Сейчас большие надежды возлагаются на использование насекомых в качестве источника белка, но возможным ресурсом могут стать и человеческие трупы.

В интервью после выступления он сообщил, что 8% участников конференции согласны попробовать человечину. Сам он тоже готов это сделать.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не хочу показаться слишком консервативным, — сказал Содерлунд. — Я был бы готов хотя бы попробовать».

Впрочем, человеческое мясо не так уж и питательно, выяснил археолог Джеймс Коул . Он подсчитал, что вся плоть одного человека, за исключением внутренних органов, содержит около 32 тыс. ккал. Если съедать тело полностью, от мышц до костей и кожи, то можно получить около 144 тыс. ккал.

Съев маленького ребенка, можно получить около 13 тыс. ккал.

Наиболее калорийна жировая ткань — в ней содержится до 50 тыс. ккал. Из печени можно получить 2600 ккал — дневную норму для взрослого мужчины. И тем не менее у человека целиком — меньше половины ккал, содержащихся в одной только скелетной плоти коровы.

В древности каннибализм, по мнению ученых, носил чаще ритуальное значение. Однако идею есть человеческое мясо исключительно с целью насыщения сложно назвать новой — в периоды голода люди не брезговали поеданием представителей своего вида. Это происходит и по сей день, причем не только среди дикарей.

Так, в начале ХХ века случаи каннибализма из-за массового голода были зафиксированы в Поволжье, Казахстане, на юге России и на Украине.

В судебных протоколах задокументированы свидетельства о каннибализме в японских войсках в годы Второй мировой войны. Когда у них кончалась еда, японские солдаты убивали и съедали друг друга, когда у них не оказывалось кого-нибудь из гражданского населения. В других случаях они убивали и расчленяли солдат противника. Известно и о случаях каннибализма в Ленинграде во время блокады.

В 1972 году потерпел крушение самолет с уругвайской студенческой командой по регби на борту. После двух недель голода и лишений, не располагая никакими запасами продовольствия, группа выживших приняла решение есть замерзшие тела погибших.

Беженцы из Северной Кореи сообщали об имевших место случаях каннибализма в период особо сильного голода в 1996 году.

Интересно, что среди омаров каннибализм процветает, когда их популяция чрезмерно увеличивается. Случайные встречи омаров друг с другом становятся слишком частыми, и это приводит не к простой конкуренции, а к поведению по модели хищник-добыча.

Стрекоз же к поеданию себе подобных толкает потепление климата. Стрекозы, выросшие при более теплой температуре, оказываются крупнее, активнее и более склонны поедать своих сородичей. Таким образом, как размеры тела, так и частота питания способствуют выработке новых внутривидовых тенденций.