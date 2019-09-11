Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росздравнадзор рассказал о росте продолжительности жизни в России 

ТАСС 1 час назад
Росздравнадзор заметил рост продолжительности жизни
Фото: РИА Новости
Продолжительность жизни в России за последние 20 лет в среднем увеличилась на 8 лет, а младенческая смертность сократилась в разы. Об этом в среду сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Михаил Мурашко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню безопасности пациента, который будет впервые отмечаться в России 17 сентября.
"За последние 20 лет здравоохранение действительно шагнуло далеко вперед. Продолжительность жизни увеличилась в среднем на 8 лет. Младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза. И материнская смертность снизилась практически в 5 раз", — сказал он.
По словам Мурашко, это стало возможно благодаря последовательной работе государства по улучшению жизни человека.
"Это все те шаги, которые страна, Минздрав, делают ежечасно и ежеминутно. И новый подход — внимание к безопасности пациента, это еще один важный элемент", — пояснил он.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения сообщила, что за первое полугодие 2019 года продолжительность жизни в РФ увеличилась в среднем до 73,7 года.
ТАСС: последние новости
Володин поручил изучить вопрос о зарплатах учителей и врачей при подготовке бюджета Володин поручил изучить вопрос о зарплатах учителей и врачей при подготовке бюджета Топилин считает, что бедность не снизить простым "заливанием денег" Топилин считает, что бедность не снизить простым "заливанием денег" Медведев считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными Медведев считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными
Комментарии2
Общество , Вероника Скворцова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Росздравнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН17: Украина отдала России подозреваемого
Дело МН17: Украина отдала России подозреваемого1
Изнасиловали и продали: как издевались над якутянкой
Изнасиловали и продали: как издевались над якутянкой6
На бабьем лете ставим точку
На бабьем лете ставим точку3
Якубович вернулся из отдыха в инвалидном кресле
Якубович вернулся из отдыха в инвалидном кресле17
Дело Серебренникова вернули в прокуратуру
Дело Серебренникова вернули в прокуратуру9
Видео
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Трамп неожиданно уволил Болтона
02:39
Трамп неожиданно уволил Болтона
В мире Армия
На бабьем лете ставим точку
00:18
На бабьем лете ставим точку
Другое
Япония осталась без правительства
04:19
Япония осталась без правительства
В мире Азия
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
02:34
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Шоу-бизнес
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
04:50
В России отмечают День трезвости и День граненого стакана
Общество
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
00:36
В Нижегородской области полыхает склад с нефтепродуктами
Происшествия Пожары
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
00:47
В Крым «на танках»: Сенцов рассказал о планах
В мире Статьи
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
06:22
Пока вы спали: кто шпионил за Путиным
Политика
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
02:42
Немытые ноги на столе: Савченко вернулась в Раду
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение